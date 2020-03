Entraide dans un accident

Options du sujet Imprimer le sujet

Source En Chine, une voiture entre en collision avec le tricycle qui tranporte des pommes.Plus de 100 pommes sont par terre. Les piétons vont les ramasser rapidement pour dégager la rue.

Entre-aide en Chine, dans la rue. Spectacle rare ou mise en scène?

J'ai retrouvé la foi dans l'Humanité...

