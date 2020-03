Options du sujet Imprimer le sujet

El_taquetinho Reprise de Djadja d’Aya Nakamura en yodel par Miss Helvetia 2 #1

Pour cette Swiss Cover, la yoddleuse Miss Helvetia reprend le tube Djadja de la chanteuse française Aya Nakamura.





DJADJA - YODEL COVER - MISS HELVETIA - SWISS COVERS - OPTION MUSIQUE

Contribution le : Aujourd'hui 11:47:29