Vassili-Zaistev Thomas Wiesel sur Cyril Hanouna et l'émission Touche pas à mon poste 1 #1

Thomas Wiesel - Cyril Hanouna



J'aime bien ce gars ( Thomas Wiesel ) et son humour assez cinglant.

Contribution le : Aujourd'hui 12:18:28