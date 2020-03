Options du sujet Imprimer le sujet

Une voiture s'envole d'un pont routier surélevé

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 853 Karma: 1092 A Hyderabad, en Inde, une voiture roulant à toute allure est sortie d'un pont routier surélevé et s'est écrasée sur une route



Personne n'a été tué.





Man Flies Off Elevated Highway Overpass - Hyderabad

mocsap Re: Une voiture s'envole d'un pont routier surélevé 0 #4

Le poteau à côté de la jeune femme! L'Inde, tout va bien!Le poteau à côté de la jeune femme!

