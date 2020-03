Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell 🇫🇷 🇳🇱 annonce des équipes 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3621 Karma: 2681



Syanie Dalmat - Le speaker annonce la compo des Bleues avant la rencontre face aux Pays-Bas... il essaye de le faire comme d’habitude #FRAHOL Syanie Dalmat - Le speaker annonce la compo des Bleues avant la rencontre face aux Pays-Bas... il essaye de le faire comme d’habitude #FRAHOL

Contribution le : Aujourd'hui 13:33:33

Yazguen Re: 🇫🇷 🇳🇱 annonce des équipes 0 #3

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 11255 Karma: 8984 Dommage qu'on ne voit pas la tête des joueuses

Contribution le : Aujourd'hui 13:52:25