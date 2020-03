Options du sujet Imprimer le sujet

Miiiichel 🇺🇸 Quand la connerie rencontre la parano 1 #1

Je suis accro Inscrit: 30/12/2015 13:31 Post(s): 1666 Karma: 2960







Conflits - Épidémie de #coronavirus : Aux Etats-Unis, des parents aspergent leurs enfants de sprays désinfectants pour les protéger du #COVID19. D’autres personnes recouvrent leurs corps de sachets en plastiques. (Fox News) #CODVID19 Parano level max...Conflits -Épidémie de #coronavirus : Aux Etats-Unis, des parents aspergent leurs enfants de sprays désinfectants pour les protéger du #COVID19. D’autres personnes recouvrent leurs corps de sachets en plastiques. (Fox News) #CODVID19

Contribution le : Aujourd'hui 14:44:53

Avaruus Re: 🇺🇸 Quand la connerie rencontre la parano 0 #2

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5833 Karma: 4523 Je crois que depuis le début de cette épidémie, on a de quoi faire plusieurs compilations "People are stupid".^^



Je comprends qu'ils aient peur, mais bon sang faut quand même réfléchir 30 secondes.

Contribution le : Aujourd'hui 15:23:49