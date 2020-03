Un chauffeur de camion ramasse les détritus d'un automobiliste

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5837 Karma: 4524











Citation : Continuant à suivre les autres qualités précédemment énoncées, je dis que tout prince doit désirer d’être réputé clément et non cruel. Il faut pourtant bien prendre garde de ne point user mal à propos de la clémence. César Borgia passait pour cruel, mais sa cruauté rétablit l’ordre et l’union dans la Romagne ; elle y ramena la tranquillité et l’obéissance. On peut dire aussi, en considérant bien les choses, qu’il fut plus clément que le peuple florentin, qui, pour éviter le reproche de cruauté, laissa détruire la ville de Pistoie.



Un prince ne doit donc point s’effrayer de ce reproche, quand il s’agit de contenir ses sujets dans l’union et la fidélité. En faisant un petit nombre d’exemples de rigueur, vous serez plus clément que ceux qui, par trop de pitié, laissent s’élever des désordres d’où s’ensuivent les meurtres et les rapines ; car ces désordres blessent la société tout entière, au lieu que les rigueurs ordonnées par le prince ne tombent que sur des particuliers.

Nicolas Machiavel, Le Prince, Chap. XVII Le jour où nous aurons compris qu'il faut non seulement insister davantage dans l'éducation à la propreté et au respect de la collectivité, mais aussi donner des contraventions très élevées pour ces types de comportements, ils disparaîtront d'eux-mêmes. Parce que les gens sur qui n'auront pas fonctionné les principes éducatifs se retiendront à cause du porte-monnaie. C'est malheureux, mais plus je vieillis, plus cette idée me semble inéluctable pour envisager un avenir plus radieux.Citation :

