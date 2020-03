Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Démarrer plusieurs Cortana simultanément 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40902 Karma: 15880 Des hommes démarrent plusieurs ordinateurs équipés de l'assistance vocale Cortana en même temps.





Hi there! I’m Cortana!

Contribution le : Aujourd'hui 16:18:33

PurLio Re: Démarrer plusieurs Cortana simultanement 0 #2

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10614 Karma: 9515 Putain, j'ai lu Corona. Va vraiment falloir que cette épidémie s'arrête...

Contribution le : Aujourd'hui 16:24:37

Avaruus Re: Démarrer plusieurs Cortana simultanement 0 #3

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5838 Karma: 4525 Quand tu t'éclates un peu au taff' dans une tâche qui aurait pu être intégralement rébarbative.^^ J'adore.

Contribution le : Aujourd'hui 16:26:42