Encore une espèce qui vient de s'éteindre.

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1808 Karma: 1450





La dernière femelle - future reproductrice - a été retrouvée morte à coté du cadavre de sa mère, victime de braconniers.

Seul un mâle, de la même fratrie, subsiste.

Le crime a été perpétré directement dans une réserve protégée.







Aucune source là dessus, mais ces crimes sur des espèces en extinction sont pour la plus grande part perpétrés par de richissimes chasseurs tueurs à fusil à lunette qui par leur fortune arrosent les fonctionnaires des parcs pour atteindre et obtenir leur 'trophée' en toute impunité.



source





@Petis Je ne suis pas bien calé sur le truc, mais il s'agirait un peu plus qu'un simple mutation 'albinos'.



@carpet_bombing A espérer, oui et non. Si c'est pour que le nouvel individu redevienne un trophée à avoir, c'est bof, à moins qu'on trouve une astuce pour lui retirer tout son intérêt 'braconnifère' comme on le fait en amputant les rhinos de leurs cornes. La girafe blanche s'est éteinte.La dernière femelle - future reproductrice - a été retrouvée morte à coté du cadavre de sa mère, victime de braconniers.Seul un mâle, de la même fratrie, subsiste.Le crime a été perpétré directement dans une réserve protégée.Aucune source là dessus, mais ces crimes sur des espèces en extinction sont pour la plus grande part perpétrés par de richissimestueurs à fusil à lunette qui par leur fortune arrosent les fonctionnaires des parcs pour atteindre et obtenir leur 'trophée' en toute impunité.Je ne suis pas bien calé sur le truc, mais il s'agirait un peu plus qu'un simple mutation 'albinos'.A espérer, oui et non. Si c'est pour que le nouvel individu redevienne un trophée à avoir, c'est bof, à moins qu'on trouve une astuce pour lui retirer tout son intérêt 'braconnifère' comme on le fait en amputant les rhinos de leurs cornes.

Contribution le : Aujourd'hui 17:04:33