Premier vol pour l’avion français hybride Cassio

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 12918 Karma: 8549 Le démonstrateur d’avion hybride Cassio vient de réaliser son premier vol. Il est équipé de deux moteurs électriques montés sur les ailes et d’un moteur thermique à l’arrière. A terme, trois moteurs électriques supplémentaires seront installés.



J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8458 Karma: 2446 En cherchant un peu je n'ai trouvé aucune infos sur les batteries, sauf qu'il serait capable de voler 3.5h en tout électrique. Ensuite c'est le moteur thermique qui recharge.

