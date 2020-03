Options du sujet Imprimer le sujet

Guillotine La vitesse du rappeur Davodka 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 31/08/2013 16:52 Post(s): 3706 Karma: 762 Il a enregistré ça pour le "GodzillaChallenge" mais je ne sais pas ce que c'est. Je crois que ça a un rapport avec Eminem.





Davodka #Godzillachallenge

Contribution le : Aujourd'hui 22:52:09