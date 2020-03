Une chanson et un clip bien kitsch

Je m'installe Inscrit: 25/09/2009 16:08 Post(s): 304

Bonjour à tous !



Je cherche un clip que je pense avoir vu passé en ces lieux. C'est une chanson contre le harcèlement et les moqueries (belge il me semble) qui date des années 2010. On y voit une chanteuse à lunettes et à couettes, accompagnée par deux gars déguisés en animaux (qui jouaient avec des guitar de Guitar Hero ). Tout le long du clip, la brave dame fait l’apologie des enfants dont on se moque trop souvent, on a d'ailleurs droit à une scène où un garçon qui fait encore pipi au lit urine sur la main d'un autre gars qui vient de se brûler avec un briquet (véridique!!)



Si quelqu'un reconnait cette chanson ^^

