Un skieur se fait emporter par une avalanche dans les Alpes

Un skieur se fait emporter par une avalanche déclenchée au-dessus de lui, dans les Alpes.







Il raconte sa mésaventure sur la publication :

"Hier, comme toute cette semaine j'ai ridé, je me suis gavé avec ces belles chutes de neige. Des traces, de la poudreuse à ne plus savoir qu'en faire ! Mais hier il y a eu un petit grain de sable dans la machine... Comme chaque fois j'ai repéré mon itinéraire, cherché une ligne pour me faire plaisir tout en restant le plus sécu possible malgré les risques du jour. Tout allait bien, mon run était presque terminé et j'allais bientôt m'arrêter pour regarder la face. Seulement voilà, quelqu'un est parti au-dessus et a traversé la pente que je venais de rider... Tout est parti, j'ai réceptionné mon dernier saut et là je me suis pris une espèce de claque derrière la tête, un souffle qui m'a secoué dans tous les sens comme un pantin. Ça a duré 10 secondes. 10 secondes où je ne pouvais rien contrôler. Je dirai que la sensation et un mélange entre une grosse rafale de vent un jour de tempête et une vague de l'océan qui casse sur nous et nous entraîne dans son rouleau. Après ça le calme est revenu, le soleil a réapparu. J'étais à moitié enseveli, coincé comme dans du ciment. Heureusement un bras libre. Du monde est vite arrivée pour m'aider à me dégager, un grand merci à eux. J'étais dans un trou sans visibilité, stressant de la sur-avalanche. J'ai maintenant plusieurs certitudes confirmées, mon sac airbag m'a sauvé, il m'a permis de rester en surface sur toute le temps ou j'ai été trainé, j'ai eu ce reflèxe immédiat de tirer ma poignée heureusement... Je n'avais pas de dragonnes et ça aussi fort heureusement parce qu'avec la puissance que j'ai ressenti quand ça s'est passé je n'aurai jamais pu atteindre mon épaule si j'avais les bâtons attachés à mes poignées. On est loin de la neige à bonhomme de neige... Dans ma carrière j'ai plutôt imaginé qu'une avalanche pouvait céder sous mes skis comme on entend régulièrement, je pensais moins à ce cas de figure qui est bien tout autant dangereux. Plusieurs choses m'ont marqué dans cette histoire, sans bruit pouvant alerter, la puissance et violence de la neige qui ne fait pas de détails, la sensation d'être scellé comme dans du ciment.

Ma façon d'appréhender la montagne va évoluer avec cette expérience, j'ai toujours pris très au sérieux chacune de mes sorties hors piste, je vais redoubler de vigilance par la suite et chercher à capter encore plus d'informations pour ma prise de décision et ma conduite."

