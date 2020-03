Rudy Gobert touche les micros en quittant une conférence de presse ...

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 3889 Karma: 1958





Is this the Rudy Gobert microphone incident in question?



Lundi, le joueur des Utah Jazz Rudy Gobert à quitté une conférence de presse en touchant tous les micros, enregistreurs et téléphone sur table car pour lui toute cette peur et ces précautions autour du virus sont ridicules.

Aujourd'hui, la NBA annonce la suspension de la saison, car un joueur des Utah Jazz à été testé positif au virus. Devinez lequel ? Rudy Gobert



source Is this the Rudy Gobert microphone incident in question? https://t.co/5pzIuvGMGd Lundi, le joueur des Utah Jazz Rudy Gobert à quitté une conférence de presse en touchant tous les micros, enregistreurs et téléphone sur table car pour lui toute cette peur et ces précautions autour du virus sont ridicules.Aujourd'hui, la NBA annonce la suspension de la saison, car un joueur des Utah Jazz à été testé positif au virus. Devinez lequel ? Rudy Gobert

Contribution le : Aujourd'hui 03:30:20