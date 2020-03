Une fillette traverse sans regarder + Un chien fait un massage cardiaque

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64944 Karma: 27420

Une fillette traverse sans regarder et a failli être renversée à Goubkine en Russie





Kids Nearly Hit by Car after Running into Road || ViralHog



Un chien fait un massage cardiaque sur une personne allongée sur le sable





Rescue Border Collie Practices Her CPR || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:15:20