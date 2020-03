Options du sujet Imprimer le sujet

Video by physicsfun En posant un fil au sommet d'une petite bobine Tesla et en augmentant l'exposition de l’appareil photo, on se rend compte qu'elle crée une jolie rosace. C'est juste beau à voirVideo by physicsfun

Contribution le : Aujourd'hui 09:27:23