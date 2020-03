Options du sujet Imprimer le sujet

"Lavez-vous les mains" dans le ciel de Sydney

Video by elisaalonsofernandez wash hands Face à la propagation du coronavirus, un avion a écrit "Lavez-vous les mains" dans le ciel de Sydney, en Australie.Video by elisaalonsofernandez wash hands

