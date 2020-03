Options du sujet Imprimer le sujet

Petis Une route qui change de sens au Mexique 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 15/12/2009 13:34 Post(s): 4718 Karma: 3991 Au Mexique, il existe une route où il faut changer de voie après chaque virage ! Un moyen de limiter le ralentissement de la circulation en permettant aux conducteurs de prendre les virages les plus larges possible... Question de physique ! Vous en pensez quoi ?

Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 12:34:56