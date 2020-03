Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un poulpe sort de l'eau pour se nourrir sur la terre ferme 1 #1

Octopus Walks Across Land



Source "Un plongeur australien a filmé une séquence rare à Manly Beach, à Sydney, montrant un poulpe s’aventurer sur la terre ferme à la recherche de nourriture."Octopus Walks Across Land

Contribution le : Aujourd'hui 12:52:06