Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Baptiste Beaulieu nous parle des hommes (des vrais) 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3629 Karma: 2708

"J’en ai marre des mecs, mais marre, marre, marre…" - Baptiste Beaulieu

Contribution le : Aujourd'hui 17:04:53