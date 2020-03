(Âmes sensibles) Un cerf mort, coincé dans un arbre

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5866 Karma: 4540



Alors qu'il était en forêt, un homme tombe sur une découverte un peu macabre. Un cerf a coincé l'un de ses bois entre deux parties d'un même tronc et n'a visiblement jamais réussi à se dégager. Il est mort ainsi, s'est décomposé et s'est fait dévorer. Il ne reste plus qu'un peu de fourrure et son squelette, comme pendus au tronc.

