Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus L'arrivée d'une tempête de sable au Caire 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5865 Karma: 4540

Source



Le passager d'une voiture filme l'arrivée d'une tempête de sable sur la ville du Caire, en Égypte. Très impressionnant. Le passager d'une voiture filme l'arrivée d'une tempête de sable sur la ville du Caire, en Égypte. Très impressionnant.

Contribution le : Aujourd'hui 17:46:08