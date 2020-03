Options du sujet Imprimer le sujet

AlTi5 Les astuces contre le coronavirus 3 #1

Kréatif Inscrit: 16/05/2006 22:25 Post(s): 11537 Karma: 2158



C'est en italien sous titré en anglais mais drôle "dab atchoum" et utile si vous voulez survire! et surtout protéger vos proches!

Contribution le : Aujourd'hui 18:01:15