Avaruus Pratiquer l'exorcisme avec des pistolets jouets 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5866 Karma: 4540

Source



Un homme pratique un exorcisme (ou une purification ?) en scandant des phrases et en utilisant des pistolets pour enfant qui font du bruit. Parce que après tout, pourquoi pas ? Un homme pratique un exorcisme (ou une purification ?) en scandant des phrases et en utilisant des pistolets pour enfant qui font du bruit. Parce que après tout, pourquoi pas ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:05:53