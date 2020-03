Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Gros plan d'une tortue alligator mangeant un poisson 1 #1

Source



Enregistrement en gros plan d'une tortue alligator (Macrochelys temminckii) qui attire un poisson grâce à un leurre, formé par un appendice mobile naturel placé au bout de sa langue, sur la mâchoire inférieure.







