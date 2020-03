Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Chaussure vs Voiture







https://www.reddit.com/r/JusticeServed/comments/fgrd25/he_isnt_getting_his_shoe_back/ Un homme attaque une voiture avec l'une de ses chaussures dans une rue de Leeds, en Angleterre.



Kilroy1

Kilroy1 ça fonctionne pas

EDIT merci ça fonctionne pasEDIT merci



Skwatek

@Kilroy1 : J'ai ajouté le lien.

