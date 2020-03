Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Quand l'angle de la prise de vue change tout 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5866 Karma: 4540

Source



Un footballeur célèbre son but quand un autre joueur arrive en faisant une glissade inattendue.













Une prise de vue moins fun, mais plus réaliste :



Un footballeur célèbre son but quand un autre joueur arrive en faisant une glissade inattendue.Une prise de vue moins fun, mais plus réaliste :

Contribution le : Aujourd'hui 18:41:36