Options du sujet Imprimer le sujet

Alex333 Pourquoi le coronavirus fait-il chuter la bourse ? - Heu?reka 1 #1

Rayon de Soleil Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25683 Karma: 12967 Pourquoi le coronavirus fait-il chuter la bourse ? - Heu?reka





Pourquoi le coronavirus fait-il chuter la bourse ? - Heu?reka



En gros (à 6:23) : coronavirus -> baisse des activité professionnelles -> Baisse des estimations de bénéfices des entreprises -> Baisse des cours de la bourse -> sachant que l'activité professionnelle est fortement lié à la consommation de pétrole -> baisse prévue de la consommation de pétrole -> baisse du marché financier du pétrole

Contribution le : Aujourd'hui 19:42:14