Les Conditions de Vie sur une Base Scientifique en Antarctique

Antarctique : les Conditions de Vie sur une Base Scientifique (1/3)



Jacob Karhu, doctorant en glaciologie à l’ENS, s'est rendu en Antarctique dans le cadre d'une mission scientifique.

Il nous raconte comment se passe la vie de tous les jours dans cet environnement des plus extrêmes.

