Skwatek Pet de serpent 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40929 Karma: 15919 Un python pète, fait pipi et caca à la fois.





Snake Fart

Contribution le : Aujourd'hui 07:57:10

Surzurois Re: Pet de serpent 2 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3526 Karma: 2861 Skwatek pour bien commencer la journée au pti dej c'est top, merci @

Contribution le : Aujourd'hui 08:35:29

Skwatek Re: Pet de serpent 0 #3

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40929 Karma: 15919 Surzurois : De rien, c'est toujours un plaisir de vous faire plaisir. : De rien, c'est toujours un plaisir de vous faire plaisir.

Contribution le : Aujourd'hui 08:39:27