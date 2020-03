Une allégorie de la Russie (ou du moins de ses stéréotypes)

Options du sujet Imprimer le sujet

Deux russes sont dans un camion. Le chauffeur roule un peu trop vite, loupe un virage et le camion se retrouve dans une rivière. Qui panique dans le camion ? Personne bien sûr. Le passager demande juste au chauffeur d'arrêter de tourner les roues.



C'est quand même LA vidéo parfaite regroupant presque tous les clichés habituels sur les russes :

- blyad

- un accident de véhicule à moteur qui roulait trop vite

- un calme parfait

- une réaction qui semble en décalage avec la situation

- une situation somme toute improbable



Il manque juste un peu d'alcool et de la neige.^^

Aujourd'hui 09:55:58