Avaruus Délit de fuite (à pied) à Liverpool après un accident de voiture 2 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5878 Karma: 4560



Probablement à Merseysyde (Liverpool), deux jeunes garçons ont eu un accident avec une voiture (volée?) dans une rue de Liverpool. Ils fuient la scène mais l'un des deux revient à la voiture pour aller recherche quelque chose (son téléphone?). Un riverain l'arrête avec un beau crochet du droit, l'enfant tombe contre une colonne de briques d'un jardin et la casse. Il est ensuite immobilisé par un automobiliste qui s'est arrêté pour apporter son aide.





Contribution le : Aujourd'hui 10:15:52