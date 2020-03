Porter un masque de Ballchinien

Options du sujet Imprimer le sujet

Je ne sais pas si c'est une protection efficace contre le Covid19, mais c'est clairement très distingué.





J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8476 Karma: 2452 Mesure radicale pour avoir l'air très con !

