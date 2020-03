Des lombrics fuient la lumière

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5879 Karma: 4560





Un homme filme la nuit des vers de terre qui fuient sa lumière et rentrent très vite dans le sol.



Je viens d'apprendre que les lombrics sortent surtout la nuit, et qu'ils n'aiment pas trop la lumière artificielle. Ou alors certaines espèces seulement (car je viens aussi d'apprendre qu'il y a plus de 7000 espèces) je n'ai pas lu l'article Wikipédia en détail à leur sujet.

Contribution le : Aujourd'hui 10:32:10