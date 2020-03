Avez-vous déjà vu : des cerfs d'eau, ou chevreuils des marais ?

Options du sujet Imprimer le sujet

Chinese Water Deer



Ok, je viens de découvrir ce truc dont je n'avais jamais entendu parler. Le cerf d'eau, ou hydropote (Hydropotes inermis) est un petit cervidé issu de Chine, qui n'a pas de bois, mais de longues canines qui peuvent atteindre jusqu'à 7cm. Apparemment, elles servent essentiellement aux mâles pour se battre pendant la période de rut.



C'est marrant, ils ressemble à un croisement entre plusieurs espèces.





Quelques photos supplémentaires :























