Options du sujet Imprimer le sujet

Zertyy Résumé du discours du président Macron... 6 #1

Serial Locker Inscrit: 22/01/2007 23:42 Post(s): 17994 Karma: 4443 Avis aux français, la France nous parle !





Contribution le : Aujourd'hui 10:52:58

schnapss Re: Résumé du discours du président Macron... 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2005 17:11 Post(s): 3933 Karma: 763

c'est court mais c'est trop bon! Putain mais ARTICLE QUOI!c'est court mais c'est trop bon!

Contribution le : Aujourd'hui 10:58:00