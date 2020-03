Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Un rongeur bien badass Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

The Grasshopper Mouse Is a Killer Howling Rodent | Nat Geo Wild



L'onychomys, appelé Grasshopper Mouse (souris sauterelle) en anglais est un rongeur assez surprenant car c'est un vrai prédateur.



Il chasse essentiellement des arthropodes. Il est immunisé au venin des scorpions auquel il s'est adapté pour le transformer en antidouleur quand il se fait piquer, ce qui lui donne un avantage énorme contre ces proies. Non immunisé au venin des centipedes, il s'y attaque en utilisant sa vitesse et son agilité : il bondit partout pour éviter de se faire attraper et donne des coups de dents pour endommager le système nerveux du centipede, jusqu'à sa paralysie.



Il se nourrit également d'autres souris et de lézards.



Pour protéger son territoire, il hurle la nuit afin d'effrayer ses ennemis. C'est ce qui lui vaut son surnom anglais de werewolf mouse (souris loup-garou).



Un des seuls points faibles de cette souris : elle est courte sur patte et a un corps assez massif ce qui réduit sa vitesse. Mais son agilité compense cette faiblesse dans les endroits étroits.

