Bowane La jambe brisée du mécano Ferrari 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 878 Karma: 1132 Ferrari a confirmé que le mécanicien percuté par Kimi Räikkönen lors de son deuxième arrêt au stand du Grand Prix de Bahreïn 2018 de F1 avait bien une jambe cassée.





La jambe brisée du mécano Ferrari !



Une autre vue



Source Citation :La jambe brisée du mécano Ferrari !Une autre vue ici

Contribution le : Aujourd'hui 13:57:41

LiebeErdBeer Re: La jambe brisée du mécano Ferrari 0 #4

Je suis accro Inscrit: 24/03/2015 09:18 Post(s): 594 Karma: 335 Il me semble qu'il faut pas mal de validation (9 de la part des mécanos) pour que le pilote puisse partir. Autrement dit il y a eu beaucoup de mauvais jugements lors du changement de pneus.

Contribution le : Aujourd'hui 14:10:33