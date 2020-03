Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un promeneur de chien s'attaque à un présumé voleur de voitures 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 878 Karma: 1132



L'interception a eu lieu environ une minute après que la police ait tenté d'appréhender le suspect dans un pick-up blanc qu'elle a déclaré avoir volé. Le suspect s'est enfui et a pris la mauvaise direction sur les routes, s'est faufilé dans les ruelles et a fini par abandonner le véhicule. Il est parti à pied avant de rencontrer son adversaire : un promeneur de chien en tongs qui l'a fait tomber.



Une version longue disponible (1m21)



Un promeneur de chien s'est attaqué à un suspect qui fuyait le service de police du Queensland.L'interception a eu lieu environ une minute après que la police ait tenté d'appréhender le suspect dans un pick-up blanc qu'elle a déclaré avoir volé. Le suspect s'est enfui et a pris la mauvaise direction sur les routes, s'est faufilé dans les ruelles et a fini par abandonner le véhicule. Il est parti à pied avant de rencontrer son adversaire : un promeneur de chien en tongs qui l'a fait tomber.

Contribution le : Aujourd'hui 14:44:30

FMJ65 Re: Un promeneur de chien s'attaque à un présumé voleur de voitures 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8481 Karma: 2453 Et encore, il restait le buldog en soutien si besoin .....



(au départ je me suis fait avoir par le fait que le voleur soit sorti par la porte passager ...)

Contribution le : Aujourd'hui 14:55:36