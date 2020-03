Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un homme se lave les mains 4 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40935 Karma: 15937 Un homme prend soin de se laver les mains en chantant face au coronavirus.



Contribution le : Aujourd'hui 15:29:59

Zertyy Re: Un homme se lave les mains 0 #3

Serial Locker Inscrit: 22/01/2007 23:42 Post(s): 17995 Karma: 4445 Je pense que sur lui il doit être immunisé...

Contribution le : Aujourd'hui 15:42:12

Surzurois Re: Un homme se lave les mains 0 #5

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3535 Karma: 2867 ça doit bien se sentir quand il met un doigt lui

Contribution le : Aujourd'hui 16:03:25