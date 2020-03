Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Blague caca à son fils

mes enfants sont archi pas pret aux blagues que je vais leurs faire mdrrr https://t.co/5xGBDL5ext



mes enfants sont archi pas pret aux blagues que je vais leurs faire mdrrr https://t.co/5xGBDL5ext mes enfants sont archi pas pret aux blagues que je vais leurs faire mdrrr

gazeleau Re: Blague caca à son fils

Quand tes enfants sont normaux alors que toi non.

sobidel Re: Blague caca à son fils

Donc la mère est posé au calme sur le trone la porte grande ouverte pour la blague ...

