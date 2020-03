Options du sujet Imprimer le sujet

Koggala Coronavirus : des habitants chantant ensemble de leurs maisons 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 10/11/2015 12:07 Post(s): 6

https://twitter.com/i/status/1238232097636200448 des habitants de Sienne (Italie) chantant ensemble de leurs maisons. Quarantaine.

Contribution le : Aujourd'hui 17:20:02