Le Belge ne panique pas[Covid-19]

Je viens d'arriver Inscrit: 05/05/2006 21:14 Post(s): 50 Fermeture des écoles, discothèques,magasins,cafés et restaurants: la Belgique annonce des mesures inédites contre le coronavirus.

Dés le lendemain de ces annonces,les Belges se sont rués en masse dans les Magasins d'alimentions...



Contribution le : Aujourd'hui 17:25:49