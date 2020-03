Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Ampli vs Coronavirus

Je poste trop





La technique adéquate pour faire la fête en toute sécurité !

https://www.facebook.com/riyan.lapanzthiga/videos/vb.100022521517041/618087732285272/

Contribution le : Aujourd'hui 19:37:09

Takateck Re: Ampli vs Coronavirus

Je suis accro

Oh putin le massacre

Contribution le : Aujourd'hui 19:41:12

vivaberthaga Re: Ampli vs Coronavirus

Je suis accro

C'est pour avoir un son propre, non?

Contribution le : Aujourd'hui 19:51:32

Skwatek Re: Ampli vs Coronavirus

Je poste trop

@vivaberthaga : Ta vanne me fait penser à une fille qui, un jour, m'a dit que, pour elle, la trance, c'est un son qui fait des bulles.

Contribution le : Aujourd'hui 19:55:02