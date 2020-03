Options du sujet Imprimer le sujet

fobit51409 Bim Bam Toi - Burp Cover 0 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 21:12:38 Post(s): 1 Salut le Forum,

Voici un sympathique cover de Bim Bam Toi en Burp. Quel talent...





Bim Bam Toi – Burp Cover



Bonne écoute

Contribution le : Aujourd'hui 21:15:16

LeCromwell Re: Bim Bam Toi - Burp Cover 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3648 Karma: 2760



Perso j'ai essayé mais la vie en a décidé autrement Perso j'ai essayé mais la vie en a décidé autrement

Contribution le : Aujourd'hui 22:43:31