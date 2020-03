Options du sujet Imprimer le sujet

Vassili-Zaistev Sacrée soirée, les vieux s'en souviennent. 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 11/07/2014 10:27 Post(s): 2209 Karma: 902

RETROMEDIAS#3 - SACREE SOIREE



Je trouve le concept de la chaîne sympa. Je recherchais des images de cette vieille émission que j'aimais bien. Après visionnage je trouve que c'était sympa, peut-être qu'il y avait autant d'hypocrisie que maintenant, mais ça se voyait moins, ou j'étais très jeune...

Contribution le : Aujourd'hui 22:19:42