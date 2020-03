Options du sujet Imprimer le sujet

lauratv Comics Soon Episode 14 SUPERMAN LIVES 1 #1

TOP 5 : SUPERMAN LIVES de Tim BURTON



Salut à tous !

Superman par Tim Burton ça aurait donné quoi ?

La réponse dans cette vidéo faisant partie du TOP 5 des adaptations de comics qui ne se feront jamais !







Contribution le : Hier 23:20:45