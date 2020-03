Options du sujet Imprimer le sujet

antoineidf Musique de la séquence "fails" des vidéos Koreusity ? 1 #1

Merci d'avance ! Bonjour à tous et merci pour les vidéos Koreusity. Je cherche le titre de la musique qui accompagne les séquences "fails" depuis plusieurs semaines dans les Koreusity.Par exemple, dans le dernier Koreusity n°368, la musique démarre à 4m55s:Je suppose que c'est la même qu'on entend à nouveau à 13m39s:Merci d'avance !

