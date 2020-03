Un bouledogue tombe dans la piscine + Appeler un conducteur pour qu'il change de voie

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64965 Karma: 27424

Un bouledogue tombe dans la piscine. Un homme saute pour le sauver





Saving French Bulldog From Drowning in Pool || ViralHog



En Australie, un conducteur bloque la voie de droite (voie rapide), un automobiliste l'appelle pour qu'il se rabatte





A Friendly Call to Move Lanes so Truck Can Pass || ViralHog

