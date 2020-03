Options du sujet Imprimer le sujet

21210 Vision gouvernementale honnête sur le Coronavirus (JuiceMedia) 5 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 3820 Karma: 2074

Honest Government Ad | Coronavirus: Flatten The Curve

Contribution le : Aujourd'hui 18:07:29

Alex333 Re: Vision gouvernementale honnête sur le Coronavirus (JuiceMedia) 0 #2

Rayon de Soleil Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25705 Karma: 12990 Les scènes où elle se retourne face cam avec sa veste d'experte + scène où elle tape sur sa calculette

Contribution le : Aujourd'hui 18:20:06